Lazio, i convocati di Inzaghi: fuori Caicedo e Caceres

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: “L’Inter contro l’Atalanta? Io mi aspetto spettacolo e corsa ma sarebbe una sorpresa per me se l'Inter facesse troppa fatica a vincere. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato proporzioni mentre io credo che...

Juventus, sorpasso del Barcellona per Rabiot

Milan, Gattuso sul paragone con Kessie: "È più forte di me"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Beneforti: "Pjatek ridimensionato, ma non è un bidone"

Genoa, Kouamé sicuro: "Possiamo mettere in difficoltà chiunque"

Milan, il test più difficile dell’anno: ecco la prova di maturità per eccellenza

Inter, le voci su Icardi al Real una spinta per il rinnovo

Le pagelle di Soriano - Un fantasma in campo, Mazzarri è stufo

Le pagelle di Srna - Troppo lento per essere vero. L'assist non basta

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: out Joao Mario, c'è Vecino

Le pagelle di Antenucci - Altra rete splendida, una certezza per la Spal

Inter, Ausilio a Bergamo per visionare da vicino Mancini

La Lazio - tramite il suo portale ufficiale - ha reso noti i convocati del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in vista della sfida di oggi contro il Sassuolo (ore 18:00) al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Figurano nell'elenco anche Lucas Leiva e Milan Badelj, che negli ultimi giorni si sono allenati in gruppo con i compagni, mentre nella lista sono rimasti fuori Felipe Caicedo e Martin Caceres.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy