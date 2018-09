Lazio, i convocati di Inzaghi per l'Empoli: assente il giovane Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi in vista della partita di questa sera alle ore 18, che vedrà la sua Lazio affrontare l'Empoli in trasferta. Non ci sono assenti di rilievo primario nella lista diramata dall'allenatore bianco-celeste: manca il giovane attaccante Rossi. Di seguito la lista completa:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Marusic, Patric, Radu, Wallace.

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.