Lazio, i convocati di Inzaghi: si rivede Lukaku

“Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match”. Così l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa...

Il Messaggero in prima pagina: "Disastro Roma"

Juventus, Il QS titola: "Non sono marziani"

Il Gazzettino: "Ronaldo non basta, il Genoa ferma la Juventus prima"

Inter-Milan, Corriere della Sera titola: "Un derby per svoltare"

Corriere di Torino riprende Allegri: "Juve addormentata per mezzora"

Fiorentina, Il QS titola: "Simeone e Pjaca per il riscatto"

Corriere Fiorentino: "C'è il Cagliari. In tribuna Della Valle e famiglia Astori"

Parma – Lazio è alle porte, alle 15:00 si scende sul campo del Tardini. Sarà la sfida valida per la nona giornata di campionato. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi.

