Lazio, i numeri di Felipe Anderson in maglia biancoceleste

Dopo aver ufficializzato la sua cessione, la Lazio ha salutato Felipe Anderson sottolineando i suoi numeri in biancoceleste: "È l’estate del 2013. La Prima Squadra della Capitale formalizza l’acquisto di Felipe Anderson dal Santos. Il giovane brasiliano debutta con l’Aquila sul petto il 3 ottobre successivo, in occasione del match di Europa League disputato contro il Trabzonspor. Tre giorni dopo l’esordio nella massima serie italiana, ma per il primo gol del classe ’93 con la maglia della Lazio bisogna aspettare il 28 novembre. Un’altra sfida europea, questa volta contro il Legia Varsavia. Hernanes sventaglia sulla destra, dove Felipe Anderson raccoglie, addomestica e, con il destro, incrocia trovando l’angolino basso sul secondo palo.

La prima stagione del brasiliano si conclude con 20 presenze ed una rete in maglia biancoceleste. La svolta arriva nella stagione successiva. Tutto è riconducibile al 2 dicembre del 2014. La Lazio sfida il Varese allo Stadio Olimpico di Roma nel quarto turno di Coppa Italia e Felipe Anderson trova la sua prima rete nella competizione. Una scintilla. S’intravede un bagliore. Talento e coraggio. Il potenziale si tramuta improvvisamente in una scarica imprevedibile di energia e classe. Il 7 dicembre arriva per il brasiliano il primo gol in Serie A, la domenica successiva offre due assist nel match con l’Atalanta. Il 21 dicembre sigla la sua prima doppietta in maglia biancoceleste al Giuseppe Meazza contro l’Inter.

La Prima Squadra della Capitale inizia a volare sul dorso di Felipe Anderson che, in particolare, chiude l’annata sportiva 2014/15 con 11 reti all’attivo. Il brasiliano della Lazio si attesta ad altissimi livelli anche nelle due stagioni successive ed il 13 agosto del 2017 alza al cielo il suo primo trofeo in maglia biancoceleste: si tratta della Supercoppa italiana. Nell’ultima stagione con la formazione capitolina, l’attaccante classe ’93 colleziona 32 apparizioni mettendo a segno 8 gol. Complessivamente, Felipe Anderson conclude la sua esperienza nella Prima Squadra della Capitale con 177 presenze ed un bottino di 34 gol: questi numeri consegnano il brasiliano alla storia della Lazio. Felipe Anderson Pereira Gomes è divenuto, infatti, il calciatore sudamericano ad aver disputato più gare in assoluto con la maglia biancoceleste", si legge sul sito ufficiale.