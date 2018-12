© foto di Federico Gaetano

Si entra nel periodo della sosta, il prossimo impegno ufficiale è in progrmma il prossimo 12 gennaio.

Dopo la gara dell'Olimpico contro il Torino terminata per 1-1 con il destro di Milinkovic a pareggiare il rigore di Belotti, mister Inzaghi ha dato il rompete le righe concedendo otto giorni di riposo in occasione della pausa di campionato.

La ripresa dell’attività, infatti, è prevista per lunedì 7 gennaio quando i biancocelesti si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida di sabato 12 gennaio contro il Novara in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 15:00.