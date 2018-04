Lazio, il dualismo Felipe Anderson-Luis Alberto che scontenta entrambi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momento delicato in casa Lazio, tra l'eliminazione in Europa League e un derby che, pur senza un risultato negativo, non ha comunque riscattato il passo falso di Salisburgo. E ora c'è un dualismo che scontenta due elementi chiave dei biancocelesti: quello tra Luis Alberto e Felipe Anderson. Ne scrive oggi il Corriere Roma: l'alternanza tra lo spagnolo e il brasiliano scontenta entrambi, ma Inzaghi sembra intenzionato ad andare avanti su questa squadra, per garantire equilibrio alla squadra.