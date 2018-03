Lazio, il tecnico del Salisburgo atteso domani all'Olimpico

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Primo in Austria e ai quarti di Europa League contro la Lazio. Il Red Bull Salisburgo vive un ottimo momento, mentre il tecnico Marco Rose già lavora per preparare la doppia sfida contro i biancocelesti. Per questo, nella giornata di domani, potrebbe volare a Roma per seguire dal vivo la sfida di Serie A tra Lazio e Bologna. La squadra austriaca, invece, sarà impegnata domani alle 14.30 in casa contro l'Austria Vienna.