Lazio, Immobile e Parolo corrono verso l'Inter. Ma giocherà uno solo

In vista della 'finale' per la qualificazione in Champions tra Lazio e Inter, Ciro Immobile pare più vicino al rientro. Il tecnico Simone Inzaghi però, dovrà scegliere chi schierare tra lui e Marco Parolo, anche lui sulla via del rientro per i nerazzurri ma con le stessa incognita sulla tenuta. Un rischio può essere corso, due no. L'allenatore deciderà dunque all'ultimo, con il bomber biancoceleste che ha però dalla sua anche le motivazioni legate alla sfida a distanza con Mauro Icardi per il ruolo di capocannoniere. A riportarlo è l'edizione di Roma del Corriere della Sera.