Lazio, Immobile migliora: aumentano le speranze in vista dell'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un riscaldamento atletico iniziale, composto da percorsi ad ostacoli e ripetute, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a metà campo. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina. Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi, Immobile quest'oggi ha svolto un lavoro differenziato (insieme al preparatore atletico Bianchini) al “Fersini”, su un campo diverso rispetto a quello dove si allena il resto della squadra. Scatti e movimenti, con e senza palla, in una seduta parallela che aumenta le speranze di poterlo rivedere aggregato tra venerdì e sabato, per effettuare in gruppo almeno la rifinitura anti-Inter.