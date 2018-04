Lazio, Immobile raggiunge Messi: Scarpa d'Oro più vicina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con le due reti segnate ieri contro la Sampdoria, Ciro Immobile ha raggiunto Lionel Messi al secondo posto della classifica per la vittoria della Scarpa d'Oro. Il centravanti laziale, primo italiano a segnare 29 gol in campionato dopo 8 anni (l'ultimo a riuscirci fu Di Natale proprio con 29 reti finali), è a 41 reti in stagione, a soli due gol da Mohamed Salah, attualmente primo in graduatoria. Adesso ci può fare davvero un pensierino, sempre con l'obiettivo primario che resta quello di trascinare la squadra di Inzaghi in Champions League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.