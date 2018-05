Lazio-Inter, tifosi vip e istituzioni in tribuna. L'Olimpico è esaurito

© foto di Federico Gaetano

La posta in palio è irrinunciabile, lo stadio Olimpico è esaurito, i tifosi interisti spunteranno dappertutto, quelli della Lazio preparano una scenografia indimenticabile. Insomma, lo spareggio Champions è una partita da non mancare. Tribuna d’onore piena di volti noti, annunciati moltissimi simpatizzanti interisti, a cominciare da Fiorello e Paolo Bonolis, una coppia da ridere. Per passare all’immancabile Ignazio La Russa, vice presidente del Senato, fino al segretario generale del Coni Carlo Mornati. Presente pure Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, romano e juventino. Con Roberto Mancini annunciato a San Siro per Milan-Fiorentina e in Rai ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la Nazionale sarà rappresentata dal commissario tecnico dell’Under 21 in pectore Gigi Di Biagio. Per la Federcalcio, ci sarà il sub commissario Angelo Clarizia. Il commissario Fabbricini, romanista, ha impegni personali, mentre il d.g. Michele Uva, reduce dalla due giorni di Kick Off con Costacurta, sarà in Inghilterra a sostenere l’Under 17 in finale all’Europeo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.