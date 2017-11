Lazio, Inzaghi concede ai suoi due giorni liberi: mercoledì la ripresa

© foto di Federico Gaetano

Appuntamento rimandato. La pioggia battente di quest'oggi, infatti, ha impedito lo svolgimento del match previsto per questo pomeriggio con l'Udinese, valido per la dodicesima giornata di Serie A TIM. Quest'ultima sfida, pertanto, è stata rinviata a data da destinarsi. Con la sosta per le Nazionali che incombe, la Lazio di Simone Inzaghi tornerà così ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello a partire da mercoledì, al termine di due giorni di riposo concessi dal tecnico piacentino al gruppo. Lo riporta il sito ufficiale dei biancocelesti.