Lazio, Inzaghi in ansia: Immobile stellare, ma esami consigliano stop

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Lazio in ansia per Ciro Immobile. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, gli esami a cui si è sottoposto il bomber biancoceleste consiglierebbero almeno un turno di riposo. Il centravanti, però, non vorrebbe fermarsi contro il Torino. E per Inzaghi sostituirlo non è certo facile: 10 gol dei 18 segnati portano la sua firma, un bottino di cui i capitolini non possono fare davvero a meno.