Simone Inzaghi prova la Lazio ad albero di Natale. Prime prove tattiche anti-Cagliari con il tecnico intenzionato ad abbandonare la difesa a tre per virare verso il 4-3-2-1. Cambio di modulo previsto per togliere un difensore e aggiungere un calciatore di qualità alle spalle di Immobile. Dietro a Ciro si sono mossi in coppia Luis Alberto e Joaquin Correa. Un tandem di fantasia per migliorare la fase offensiva.