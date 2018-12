© foto di Federico Gaetano

La crisi della Lazio e l'assenza di Lucas Leiva: due eventi che sembrano davvero collegati. Il centrocampista brasiliano è un imprescindibile nelle scelte di Inzaghi, che spera di recuperarlo per la gara di sabato contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ieri l'allenatore ha ribadito all'ex Liverpool questa sua intenzione, ma ci sono ancora possibilità che Leiva vada in panchina, considerato il suo stato di forma non ancora ottimale e la fiducia da riconquistare.