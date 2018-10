Lazio, l'ex Pancaro: "Europa? Si può arrivare in fondo. Punto su Correa"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Settimana impegnativa per la Lazio, che affronterà prima il Marsiglia e poi l’Inter. Ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto l’ex biancoceleste Pancaro: “Affrontammo il Marsiglia nel 2000, ma noi eravamo nettamente superiori. Domani sarà una partita tra due squadre solide. Il club francese ha una rosa competitiva, grazie al nuovo acquisto di Strootman e il tecnico Garcia in panchina. Gli uomini di Inzaghi arrivano forti del cammino compiuto lo scorso anno in Europa League, entrambe possono arrivare fino in fondo alla competizione. Il girone è molto equilibrato, ma la Lazio è favorita. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, la difficoltà è sempre ripetersi anno dopo anno, e lui ci riesce bene. Negli ultimi anni la rosa si è molto rinforzata e può permettersi maggiore rotazione tra i giocatori. Il campionato? Più difficile dello scorso anno, ma la Lazio può lottare per la Champions League. Punto su Correa, può diventare il protagonista di questa stagione”.