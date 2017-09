Lazio, lavoro specifico per il reparto difensivo e offensivo in vista del Milan

Fonte: sslazio.it

Allenamento pomeridiano per la Lazio, che quest’oggi è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 17:00. Lavoro specifico sia per il reparto offensivo, sia per il comparto difensivo che hanno alternato esercitazioni tattiche sul Campo Centrale ad un lavoro di forza svolto con l’ausilio degli elastici. Successivamente la squadra biancoceleste è stata divisa in tre gruppi ed ha preso parte ad una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta di oggi. Domani è previsto un allenamento pomeridiano.