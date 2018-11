Lazio, Leiva avanti con cautela: ieri nuovi controlli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva avanza con cautela verso il rientro in campo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ieri il centrocampista brasiliano della Lazio era in clinica Paideia per ulteriori accertamenti. Escluse lesioni o ricadute, da giovedì tornerà in gruppo puntando la gara contro il Milan con molta prudenza.