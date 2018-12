Lazio, Leiva verso il recupero: a disposizione per la Samp

© foto di Federico Gaetano

Un'assenza pesante, che si è fatta sentire e non poco nelle ultime settimane. Lucas Leiva sta però ultimando il suo programma di recupero e presto si riunirà al gruppo di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, il calciatore brasiliano potrebbe rientrare già tra oggi (è prevista una doppia seduta) o domani. Nella giornata di ieri si è presentato a Formello insieme al preparatore Ruben Pons Aliaga, con cui ha ultimato il suo recupero per l'edema all'adduttore della coscia destra. Una notizia più che positiva per Inzaghi, che dopo Luis Alberto ritroverà anche l'ex Liverpool. Leiva verrà provato in settimana, sarà convocato per la sfida con la Sampdoria. Scenderà in campo però solo se la coscia risponderà bene, di sicuro non verrà rischiato o forzato.