Lazio, Luiz Felipe: "Bravo Wallace, la squadra si sostiene dalla panchina"

Dopo il successo contro la Spal, il giocatore della Lazio Luiz Felipe ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Voglio rivolgere i miei complimenti a Wallace Fortuna: il numero 13 biancoceleste quest'oggi ha portato a termine un'ottima prestazione. Sono molto felice per il mio compagno di squadra, nella Lazio è così: chi gioca dà il massimo per la causa, ma chi sta in panchina sostiene al meglio la squadra".