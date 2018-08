Lazio, Luiz Felipe potrebbe saltare le prossime due sfide

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Lazio è tornata al lavoro in vista della sfida contro la Juventus. A Torino torneranno a disposizione Lucas Leiva e Lulic, i due squalificati di lusso di sabato sera. Patric, invece, rientrerà con il Frosinone perché dovrà scontare un altro turno. Resta da valutare Luiz Felipe: si è fermato per un problema muscolare al polpaccio sinistro, è a rischio stiramento. A prescindere dall'esito degli accertamenti, il classe 1997 salterà le prossime due gare e si rimetterà a disposizione dopo la sosta. Oggi il brasiliano ha seguito la seduta da bordo campo. In forte dubbio anche Berisha, che salvo sorprese non recupererà in tempo per la Juve: uno stiramento l'ha messo k.o. durante il ritiro di Auronzo di Cadore e ha condizionato la sua preparazione atletica. Nel pomeriggio ha svolto un lavoro differenziato in scarpe da ginnastica. A riposo, invece, Marusic, colpito duro alla caviglia da Mario Rui nel secondo tempo col Napoli. Non è comunque in dubbio per il match all'Allianz Stadium.