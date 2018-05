Lazio, lunedì di riposo. Parolo e Immobile ci provano per l'Inter

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domani riposo per la Lazio. La settimana anti-Inter, quella decisiva per la corsa Champions, inizierà martedì pomeriggio con la ripresa degli allenamenti. Inzaghi seguirà il gruppo a disposizione e intanto butterà un occhio in infermeria, dove ci sono ancora Parolo, Luis Alberto e Immobile. Lo spagnolo è quello che ha meno speranze. Parolo e Immobile dovrebbero farcela e ritrovare una maglia da titolare. Ma è ancora presto per fare pronostici: le loro condizioni verranno valutate quotidianamente, non ci dovranno essere intoppi sulla tabella di marcia e il protocollo stabilito dallo staff medico. Sicuramente tornerà a disposizione Luiz Felipe dalla squalifica e ci sarà Leiva, che da diffidato ha scampato il pericolo del giallo a Crotone.