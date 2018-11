Lazio, lunedì mattina la ripresa dei lavori in vista dell'Apollon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani la Prima Squadra della Capitale si ritroverà a Formello per iniziare a preparare il prossimo impegno in Europa League che giovedì prossimo vedrà i biancocelesti affrontare in trasferta l'Apollon nella quinta gara della competizione europea.

La formazione di mister Simone Inzaghi, in particolare, domani si ritroverà al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30.

Sarà possibile seguire in diretta l’allenamento della compagine capitolina su Lazio Style Channel, 233 di Sky e su Lazio Style Radio 89.3 FM.