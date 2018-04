Lazio, Marchetti fuori rosa continua ad allenarsi: "Mai mollare"

© foto di Federico Gaetano

Fuori dal progetto Lazio ormai da diversi mesi, il portiere Federico Marchetti - legato al club biancoceleste da un contratto in scadenza il 30 giugno - continua ad allenarsi da solo per preparare la prossima stagione. L'ha messo in evidenza lo stesso estremo difensore di Bassano del Grappa attraverso il suo profilo twitter: "Never give up", ha scritto.