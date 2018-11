Lazio-Marsiglia, sarà il russo Bezborodov a dirigere la gara

Crosetti su Repubblica: "Milan in un tempo nuovo, oltre la sua misura"

Roma in partenza per la Russia. Con Manolas ma senza De Rossi

Caputi sul Messaggero: "Il calcio non torni indietro per l'Orsato di turno"

Genova per Capitale dello Sport 2023: Genoa e Samp in prima fila

Da Buffon a Mourinho e Pogba: la Champions riporta in Italia tanti ex

Juve, affaticamento per Cancelo e Douglas. Matuidi a parte

Champions League: Cakir arbitra CSKA-Roma. Hategan per la Juve

Genoa, si ferma Sandro. Per il brasiliano tre settimane di stop

La sfida di Europa League tra la Lazio e il Marsiglia, in programma per giovedì alle 18.55, sarà diretta da Vladislav Bezborodov . Insieme a lui ci saranno gli assistenti Danchenko e Gavrilin, il quarto uomo Lunev e i due addizionali Levnikov e Ivanov.

