Lazio, Marusic recupera per la Juve. Ma Inzaghi ha molti dubbi

© foto di Federico Gaetano

Aggiornamenti di formazione sulla Lazio da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la Juventus. Al di là del recupero di Marusic, per il resto ci sono più dubbi che certezze per Inzaghi. Il tecnico non ha ancora deciso con chi sostituire l’infortunato Luiz Felipe (mancherà pure Berisha, entrambi rientreranno dopo la sosta) e deve ancora decidere se puntare sul doppio mediano a centrocampo. Per la sostituzione di Luiz Felipe il favorito sembra essere Wallace, ma Bastos e Caceres possono ancora a rimontare. A centrocampo torna invece a disposizione Marusic che ieri ha ricominciato ad allenarsi dopo due giorni di stop. Il montenegrino ha messo da parte la contusione a una caviglia e può scendere in campo sabato contro la Juve. Un recupero che mette in discussione la svolta del doppio mediano Leiva-Badelj.