Lazio, Peruzzi: "Lotta scudetto? Non siamo fuori, noi per i primi posti"

Il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, ha parlato ai microfoni della Rai anche nell'immediato post partita, dopo la vittoria biancoceleste per 4-1 sul Cittadella e la qualificazione ai quarti di finale di Tim Cup: "Abbiamo giocatori con testa sulle spalle, perciò dico che siamo felicemente tranquilli dopo la gara con il Torino. Immobile espulsione esagerata? Il ds Tare lo aveva detto ma è stato deferito e anche multato. E' stato squalificato e ne prendiamo atto. Non eravamo convinti ma ce ne facciamo una ragione".

Sulle ambizioni della Lazio: "Lotta scudetto? Non siamo fuori dopo la sconfitta con il Torino. Siamo una buona squadra e lotteremo fino alla fine per primi posti. Possiamo fare un ottimo campionato, non sto qui a dire se arriveremo primi o ottavi, ma possiamo fare bene".