Lazio, possibile svolta sulle fasce con Patric e Durmisi

© foto di Federico Gaetano

Analizzando le possibili novità di casa Lazio, La Gazzetta dello Sport sottolinea come siano in particolare Patric e Durmisi a chiedere spazio. Entrambi possono giocare (hanno già giocato) su entrambe le fasce. Il primo, tuttavia, è di base un esterno destro, mentre il secondo è di ruolo laterale sinistro. Patric, finora, non ha giocato neppure un minuto di campionato perché si portava dietro dalla scorsa stagione una squalifica di due giornate. Durmisi, arrivato in estate con un investimento importante (la Lazio ha versato 7 milioni al Betis Siviglia per averlo), dopo essere rimasto in panchina con il Napoli, ha fatto il debutto in una gara ufficiale nel finale del match con la Juve: 11 minuti, buoni solo per rompere il ghiaccio. La loro freschezza, ma ancor più la loro dinamicità può risultare un’arma utilissima per svegliare una Lazio apparsa un po’ troppo compassata nelle prime uscite.