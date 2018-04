Lazio, prima del derby cori su Anna Frank e saluto romano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tifosi della Lazio non perdono il vizio. Prima del derby contro la Roma, i tifosi biancocelesti - come si vede in un video pubblicato su Messaggero.it - hanno intonato il coro “Anna Frank è della Roma”, facendo anche il saluto romano. Non si tratta ovviamente della prima azione biancoceleste in questo senso. Lo scorso ottobre ultrà biancocelesti durante la gara di campionato contro il Cagliari affissero in Curva Sud figurine antisemite che raffiguravano Anna Frank con la maglietta della Roma.