Lazio, problema in allenamento: si ferma Valon Berisha

Dopo la vittoria ottenuta sul difficile campo del Parma, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha iniziato a pensare al match di Europa League contro il Marsiglia di giovedì prossimo. Subito problemi per l'allenatore biancoceleste visto che Valon Berisha, decisivo contro i Ducali visto il calcio di rigore procurato per la successiva realizzazione dell'1-0 da parte di Immobile, non ha completato la seduta richiamando l'intervento dei sanitari per un problema alla gamba sinistra, la stessa infortunata la scorsa estate. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.