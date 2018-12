© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria in vantaggio all'Olimpico dopo 21 minuti di gioco con il solito Fabio Quagliarella, abile a finalizzare una bella azione manovrata con un rasoterra da pochi passi su assist dalla sinistra di Murru. Ottavo gol in campionato per l'attaccante 35enne, a segno per la quinta partita consecutiva in cui è stato in campo.