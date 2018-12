© foto di Federico Gaetano

La Lazio la ribalta al 96' con il decimo gol in Serie A di Ciro Immobile. Rete meritata per quello che si è visto in campo, ma è sevito un calcio di rigore grazie all'intervento del VAR per un tocco di gomito di Andersen che era in barriera su punizione di Luis Alberto. Dal dischetto è freddo Immobile che spiazza Audero: Lazio-Sampdoria 2-1.