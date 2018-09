Lazio, seduta pomeridiana. Ancora out Berisha e Luiz Felipe

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Allenamento pomeridiano per la Lazio reduce dal successo contro il Frosinone. Ancora out Valon Berisha, ai box oramai da oltre un mese per via della lesione muscolare alla coscia sinistra. L'ex Salisburgo ha svolto lavoro differenziato e punta la gara con l'Empoli del 16 settembre come possibile rientro. Tempi più lunghi invece per Luiz Felipe, alle prese con uno stiramento al polpaccio.