© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio prepara l’ultima partita della fase a gironi dell’Europa League. Oggi pomeriggio s’è consumato l’allenamento dell’antivigilia: secondo giorno di fila di assenza per Milinkovic (contusione), che a questo punto non verrà nemmeno convocato. Il serbo assente come Marusic (lesione al bicipite femorale, in forte dubbio anche per l’Atalanta) e Durmisi. Da capire se il danese, probabile titolare, riuscirà a riunirsi al gruppo domani per la rifinitura anti-Eintracht Francoforte. Vista la sua assenza, Inzaghi ha provato Lulic sulla sinistra (Lukaku e Patric non sono in lista). Il bosniaco, in caso di forfait del compagno, sarà chiamato agli straordinari con Caceres sulla fascia opposta del 3-5-1-1. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it