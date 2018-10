Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Lazio sfortunata. Il rientro dalla sosta e dagli impegni per le nazionali è amaro. I biancocelesti inizieranno un tour de force a partire da domenica con la sfida del Tardini contro il Parma, quando molto probabilmente dovranno fare a meno di Milan Badelj. L'ex Fiorentina ha giocato 45 minuti nell'amichevole contro la Giordania lunedì, ma era uscito senza problemi dal campo. Il suo infortunio dovrebbe essere dovuto ad uno scontro di gioco con Leiva nella seduta pomeridiana di ieri. In giornata potrebbe presentarsi in Paideia per gli accertamenti del caso. Inzaghi attende ansioso il responso medico.