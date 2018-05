Lazio, speranze ridotte al lumicino per Parolo. In panchina con L. Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone nuove su Immobile, ma speranze ridotte al lumicino invece per Marco Parolo che ieri ha continuato a lavorare a parte. Inzaghi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dovrebbe comunque portarlo in panchina contro l'Inter, per poi eventualmente utilizzarlo al massimo per uno spezzone di gara. In panca potrebbe accomodarsi pure Luis Alberto. Lo spagnolo, in ogni caso, non può recuperare, ma il tecnico vuole comunque che stia vicino ai compagni nella serata più importante dell’anno.