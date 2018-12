© foto di www.imagephotoagency.it

Tornerà domani in campo la Lazio. Archiviato il diciassettesimo turno di Serie A TIM, infatti, la compagine di mister Simone Inzaghi è subito tornata in campo per dare inizio alla preparazione che porterà i biancocelesti ad affrontare il Bologna il prossimo 26 dicembre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

La formazione capitolina tornerà domani in campo al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguire in diretta la seduta solo su Lazio Style Radio 89.3 FM e su Lazio Style Channel, 233 di Sky.