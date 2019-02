Lazio, squadra in campo domani mattina alle ore 11:00

© foto di Federico Gaetano

La Lazio tornerà in campo domani. In vista della gara d'andata contro il Siviglia, valida per i sedicesimi di finale di Europa League, che vedrà i biancocelesti impegnati giovedì all'Olimpico, il gruppo guidato da mister Simone Inzaghi tornerà domani mattina sul terreno di gioco, presso il Centro Sportivo di Formello, a partire dalle ore 11:00.