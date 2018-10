Lazio, striscione dei tifosi contro Milinkovic e Luis Alberto: "Finti talenti"

Ligue 1: vince solo l'Amiens. Pari per Strasburgo, Reims e Montpellier

Marsiglia, Rudi Garcia recupera Rami e Thauvin per la sfida contro il Caen

Dortmund, Favre: "Gara fantastica per noi e i tifosi"

BVB, Alcacer: "Felicissimo per la gioia che ho portato a tutta la squadra"

Watford, Gracia: "La gara più brutta, non siamo mai stati in partita"

Real Madrid, Ramos: "Cambiare allenatore sarebbe folle ma non decidiamo noi"

Barcellona, Valverde: "Vidal arrabbiato? Non lo so. Contro il Valencia gara pericolosa"

Marca in prima pagina: "Crisi Real"

Real Madrid, AS: "Di male in peggio"

Oggi Liverpool-City, The Telegraph: "The Itchy e Sratchy show"

Manchester United, The Telegraph: "Via dal baratro"

Man United, il club blocca Zidane in attesa di una decisione su Mou

Henry in pole per la panchina dell'Aston Villa

Tottenham, sirene dall'oriente per Dembele

Arsenal, si pensa a Hector Herrera come sostituto di Ramsey

L'Arsenal non si ferma più: 5-1 a Craven Cottage, Fulham travolto

Real Madrid, per ora Lopetegui non rischia l'esonero

Simone Inzaghi attende risposte da Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic . I tifosi della Lazio fanno lo stesso. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Fiorentina, nei pressi dello stadio Olimpico è comparso infatti uno striscione assai polemico: "Milinkovic e Luis Alberto finti talenti solo a caccia di contanti". Il riferimento del tifo caldo biancoceleste è chiaro: i due giocatori non stanno rendendo al meglio, forse perché distratti da certe voci di mercato. Serve un netto cambio di marcia, a partire dalla sfida coi viola. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it .

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy