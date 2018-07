Lazio, tre giorni di riposo: ripresa degli allenamenti mercoledì

La ricerca da parte del Napoli di un terzino all’altezza della situazione, ha portato i partenopei a sondare anche il profilo di Mario Fernandes. Il giocatore si è messo in mostra con la maglia della Russia al Mondiale, e ha evidenziato qualità apprezzate da Giuntoli che sta portando...

ESCLUSIVA TMW - Napoli, c’e anche Mario Fernandes: contatti in corso con il CSKA

Ancelotti canta R.Zero e ammette: "Scelto Napoli per tre motivi"

Juventus, Marchisio: "Altra prova che ci serve per migliorare"

Gianluca di Marzio: “ Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Genoa, da oggi a Bardonecchia per la seconda parte della preparazione

Juventus, Clemenza: "Una giornata che non dimenticherò mai"

Man United, Mourinho: "ICC? Non spenderei i miei soldi per vederla"

Finale Europei Under 19, le formazioni ufficiali di Italia-Portogallo

Finale Europei under 19, all'intervallo Italia in svantaggio

Finale Europei under 19, l'Italia va ai supplementari

Europeo U19, finale amara per l'Italia: azzurrini battuti dal Portogallo

Napoli, pestone al piede per Insigne: contro il Chievo out al 30'

Finale Europei under 19: Italia-Portogallo 3-4 dts, il tabellino

Terminati i quattordici giorni di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, la Prima Squadra della Capitale è tornata a Roma per continuare a preparare la prossima stagione sportiva.

