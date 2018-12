© foto di Federico Gaetano

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sulla Lazio che sfiderà la Sampdoria. Lucas Leiva è recuperato e anche Luis Alberto è pronto. Il brasiliano dovrebbe tornare in regia nonostante il buon rendimento di Milan Badelj. Non al top Adam Marusic che ha una piccola lesione al bicipite femorale.