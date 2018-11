Le misure della A: Juve pesante, Napoli leggero. Cassata giocatore medio

© foto di Federico Gaetano

Il calciatore medio? È Francesco Cassata, almeno a livello fisico. Sportweek, con l'aiuto di Opta ha infatti "preso le misure" alla Serie A. I 76 kg spalmati su 183 centimetri del centrocampista del Frosinone rappresentano il dato medio di un calciatore di Serie A. Per l'età media il riferimento è invece Inglese del Parma, mentre lo stipendio medio è quello di El Shaarawy. E poi tante statistiche, dal più alto al più basso, passando per le medie di altezza e peso delle rispettive squadre.

Altezza e peso medi: 183cm x 76kg (Francesco Cassata, Frosinone)

L'età media: 26 anni e 322 giorni (Roberto Inglese, Parma)

Lo stipendio medio: 2,04 milioni di euro lordi (Stephan El Shaarawy, Roma)

La squadra più alta in media: Atalanta (184,8 cm)

La squadra più bassa in media: Napoli (180,9 cm)

La squadra più pesante in media: Juventus (80,7 kg)

La squadra più leggera in media: Napoli (73,7)

Il calciatore più alto: Vanja Milinkovic-Savic (SPAL, 202 cm)

Il calciatore più basso: Lorenzo Insigne (Napoli, 163 cm)

Il calciatore più pesante: Mehdi Benatia (Juventus, 94 kg)

Il calciatore più leggero: Lorenzo Insigne (Napoli, 59 kg)