Le pagelle del B. Dortmund - Burki miracoloso, deludono i trequartisti

Risultato finale Salisburgo-Borussia Dortmund 0-0

Bürki 7 - Bravo a coprire lo specchio della porta, in apertura su Hee-Chan a blindare la porta. Si ripete poco più in là sempre sul nord coreano. Poi la prodezza su Schlager alla mezzora. Chiude la saracinesca anche nel secondo tempo, quando non si smentisce sulla conclusione di Berisha.

Piszczek 6 - Parte con molta timidezza, giusto un paio di palloni in mezzo all'area nel finale di primo tempo. Più propositivo nella ripresa, quando prende coraggio e confeziona alcuni cross insidiosi.

Zagadou 6 - Il diciottenne, all'esordio in Europa League, soffre parecchio le incursioni in velocità di Hee-Chan ma spesso recupera con la fisicità. Acquisisce sicurezza con il passare dei minuti, risultando più sicuro in chiusura sull'avversario.

Papastathopoulos 5.5 - Un po' in affanno nella prima mezzora di gioco, regala un pallone sulla trequarti a Hee-Chan che poteva costare molto. Non sembra la serata migliore per il greco, troppo sepsso in difficoltà e in ritardo.

Schmelzer 6 - Si preoccupa di contenere le avanzate rapide del Salisburgo, a protezione della corsia di competenza. Alza i giri e sale in cattedra nella ripresa, quando domina la fascia e diventa protagonista con numerosi assist in mezzo.

Dahoud 6 - Gestisce e smista un'infinità di palloni, con precisione in crescendo e un paio di verticalizzazioni a mandare in porta Batshuayi.

Castro 5.5 - Perde davvero troppi palloni in mediana, innescando in più circostanze le ripartenze del Salisburgo. Male nel ruolo di interditore, dovrebe mordere le caviglie agli avversari ma non gli riesce nonostante l'esperienza sia dalla sua parte. (Dal 62' Guerreiro 6 - Forze fresche in mediana, svolge il proprio compito cercando di dare una mano allargandosi più sull'esterno).

Schurrle 5.5 - Si fa vedere raramente in area di rigore, giusto in un paio di circostanze mal sfruttate. Non riesce a trovare le linee di passaggio, o almeno ci riesce raramente pur risultando il più attivo e propositivo tra i tre dietro la punta.

Reus 5 - Il rinnovo e la raffica di gol in Bundesliga lasciavano presagire un protagonista della rimonta. Invece nella serata della Red Bull Arena non riesce mai a essere incisivo né a farsi notare, se non per un paio di guizzi senza pretese. (Dal 46' Isak 6.5 - Entra con lo spirito giusto, è sempre nel vivo dell'azione ed è protagonista di una clamorosa occasione da gol).

Gotze 5 - E' l'ombra di se stesso per tutta la prima frazione, non entra mai nel vivo del gioco. Gli manca il movimento tra le linee, il guizzo a lanciare Batshuayi. Una prestazione totalmente insufficiente. (Dal 46' Philipp 6.5 - Ottimo impatto sulla gara per l'attaccante che dà peso all'attacco e si rende pericoloso con un tiro dalla distanza).

Batshuayi 5.5 - Un'unica occasione in tutta la prima frazione di gioco, non riceve un pallone che sia giocabile. Allora è costretto a faticare il doppio per andarselo a prendere sulla trequarti, poi mette in mostra il talento servendo a Isak l'occasione più pericolosa per il Borussia.