Le pagelle del Barcellona - Bene Messi, ingenuo Sergi Roberto

Risultato finale: Barcellona-Real Madrid 2-2

© foto di J.M.Colomo

Ter Stegen 6 - Subisce due gol, non commette errori gravissimi.

Sergi Roberto 5 - Bravo in occasione del gol di Suarez, sconsiderato in occasione dell'espulsione.

Piqué 6.5 - Pochissime sbavature nella sua gara. Usa il fisico e l'esperienza per non farsi superare.

Umtiti 6.5 - Si integra bene con i compagni. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.

Alba 5.5 - Avrebbe spazio per spingere, ma non lo fa. Gara anonima.

Coutinho 5 - Va a sprazzi, ma non lascia il segno. Delusione, fuori per scelta tattica al termine del primo tempo. (Dal 46' Semedo 6 - Più brillantezza sulla fascia.)

Rakitic 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Grintoso fino all'ultimo.

Busquets 6.5 - Fa girare la palla non sempre con lucidità. Positivo in fase di non possesso.

Iniesta 6 - Una leggenda del calcio. Senza di lui il gioco sarà più povero. Tutti gli tributano una standing ovation. Il match è disputato con poche luci, ma la sua classe è immensa. (Dal 58' Paulinho 6 - Dà intensità alla manovra offensiva).

Messi 7 - Anche lui si accende a sprazzi. Si scatena nella ripresa, non solo per il gol. Navas gli nega più volte la gioia della doppietta. .

Suarez 6 - Due chance nella prima frazione di gioco, ma è bravo Neto a dire di no. (Dal 90' Alcacer s.v. )