Le pagelle del Barcellona - Messi sontuoso, bene Coutinho

Barcellona-Alaves 3-0

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 6 - Partita da spettatore non pagante, l'Alaves non calcia mai in porta.

Semedo 6 - Un tempo senza infamia e senza lode, tanto che Valverde decide di sostituirlo nell'intervallo. dal 46' Coutinho 7 - Riesce a dare brio alla manovra offensiva, trova anche un gol meritato che chiude i conti.

Pique 6 - Non ha clienti cattivi con cui deve fare i conti, è una serata tranquilla.

Umtiti 6 - È un'ombra in campo visto che l'Alaves non riesce ad arrivare negli ultimi venti metri di campo e lui non deve compiere alcun intervento.

Jordi Alba 6,5 - Tanto lavoro in fase di spinta, da una grossa mano quando c'è da alleggerire la pressione.

Sergi Roberto 6,5 - Prima centrocampista, poi terzino all'uscita dal campo di Semedo. Riesce sempre a dare garanzie con la sua concretezza.

Busquets 6 - Amministra la mediana senza grosse difficoltà, ulteriore prova delle sue doti. dal 85' Vidal SV -

Rakitic 6 - Si limita a svolgere il suo compito a centrocampo senza grossi sussulti. È sempre pulito.

Messi 8 - Inizia la stagione nel migliore dei modi mettendo a segno il gol numero 6000 della Liga. Entra - ulteriormente - nella storia con una punizione che è un cioccolatino. Poi chiude i conti con il gol del 3-0.

Suarez 6 - La sua duecentesima presenza con la maglia del Barcellona è senza acuti. Pecca un po' sotto porta.

Dembele 6 - Inizia male nel primo tempo, cresce con il passare dei minuti. dal 76' Arthur SV -