Le pagelle del Bari - Gyomber svetta e va in rete, Andrada protagonista

Risultato finale: Bari - Perugia 3-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Micai 6,5 - Deve compiere quattro parate nei primi otto minuti, due di ottimo livello su Diamanti e Buonaiuto. Sicuro fino in fondo, Grosso deve ringraziare anche lui.

Sabelli 6 - Propositivo su tutta la fascia destra, cerca spesso di combinare con l'attaccante che gioca sul suo lato. Più impegnato dietro nella ripresa, fa un buon lavoro.

Gyomber 7 - Svetta più in alto di tutti sulla punizione crossata da Balkovec e insacca di testa l'1-0. La rete gli regala una maggior sicurezza di sé e non sbaglia più nulla.

Empereur 6 - Buona guardia nei confronti di uno dei marcatori migliori della categoria come Di Carmine. Il quale però lo costringe all'ammonizione nel finale di partita.

Balkovec 6,5 - Che il suo mancino sia una delle migliori armi dei suoi è fuori discussione. Perfetto l'assist per la testa di Gyomber che vale l'1-0. Altra buona prestazione.

Busellato 6 - Meglio quando deve disturbare le azioni umbre. Se c'è da costruire, si prende poche responsabilità. Primo ammonito della gara per una simulazione decisamente evitabile.

Basha 6,5 - Regala tantissima sicurezza e freddezza al Bari quando c'è da impostare. Anche difensivamente molto bene, nel primo tempo prova anche a segnare.

Iocolano 6 - Primi minuti di difficoltà, poi si accende e i suoi inserimenti sull'esterno mandano in difficoltà gli umbri. Guadagna la punizione da cui nasce l'1-0.

Improta 6 - Sarebbe lui il primo ad andare in gol, ma Sacchi glielo annulla. Prova spesso a combinare con Sabelli. Bel cross per Cissé, che spreca, prima di uscire. (dal 68' Floro Flores 7 - Fa bene da vertice per la combinazione che porta al super gol del 2-0 segnato da Andrada. Poi ringrazia Leali e segna lui la rete finale. Bel subentro).

Andrada 7 - Primo tempo lontano dai radar. Invece nella ripresa è protagonista, specie quando spostato a destra. Parte da lì e converge centralmente, trovando lo stupendo gol del 2-0. (dal 90' Diakité s.v.)

Cissé 5,5 - L'unico nell'undici titolare a non convincere proprio del tutto. A tratti pare anzi indolente. E cestina una grande chance nella ripresa con una rovesciata inguardabile. (dall'88' Brienza s.v.)