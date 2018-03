Le pagelle del Bari - Henderson tra i migliori, l'attacco stecca

Risultato finale: Ascoli-Bari 1-0

© foto di Federico Gaetano

Micai 6 - Non può nulla sul gol incassato a freddo, visto che non vede proprio partire il pallone scagliato con violenza da Buzzegoli. Per il resto si fa trovare pronto.

Anderson 5 - Meno propositivo rispetto al solito e dietro concede qualcosina di troppo a Pinto, che sembra più in palla di lui.

Marrone 6 - Quando bisogna impostare il gioco da dietro se ne occupa lui, anche se spesso ritarda il passaggio. Duella ad armi pari con Varela.

Empereur 5.5 - Serata non proprio impeccabile per lui, chiamato a sostituire Gyomber: perde almeno due duelli fisici con Monachello, che lo mette in apprensione per tutta la partita.

Sabelli 6 - Spinge molto di più rispetto ad Anderson, riuscendo anche ad arrivare con continuità al cross dalla trequarti. In difesa se la cava dignitosamente.

Henderson 6.5 - E’ l’uomo-ovunque del Bari, super attivo dal primo all’ultimo minuto in cui è in campo. Ha grandi qualità e le mette in mostra anche stasera. Sfiora pure la gioia personale nel finale di primo tempo. (Dal 58’ Galano 5.5 - Non entra benissimo in partita, ha più di trenta minuti per lasciare il segno ma non ci riesce.)

Petriccione 6 - E’ il vertice basso del centrocampo biancorosso e non abbandona mai il suo posto avanti la difesa, sbarrando la strada ai tentativi avversari per vie centrali.

Tello 5.5 - E’ meno pimpante rispetto al solito ed a volte si perde tra le numerose maglie bianconere a centrocampo. Leggermente meglio nel secondo tempo.

Improta 5.5 - Ci mette un bel po’ per entrare in partita, ma quando lo fa semina il panico nella retroguardia avversaria. Nella ripresa cala nuovamente, tanto che Grosso lo sostituisce ad un quarto d’ora dalla fine. (Dal 76’ Kozak s.v.)

Cissé 5.5 - Non male lì a sinistra, anche se spesso tende ad accentrarsi per andare a colpire il pallone di testa. Nell’ultima mezzora, però, cala vertiginosamente anche a causa della stanchezza.

Nené 5.5 - Si muove molto e prova a non dare punti di riferimento alla difesa dell’Ascoli. Non dispiace, anche se sotto porta è poco efficace: gioca più per creare spazi ai compagni. (Dal 65’ Iocolano 6 - Prova a suonare la carica nel finale con un paio di cross pericolosi.)