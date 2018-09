Le pagelle del Bayern - Alaba ci prova, Robben che errore!

Risultato finale: Hertha Berlino-Bayern Monaco 2-0

Neuer 6 - Poco può sui gol avversari. Nella ripresa viene poco impegnato.

Kimmich 5.5 - Contro la trequarti dell'Hertha vive una serata complicata. Meglio nel secondo tempo che nella ripresa.

Boateng 5.5 - Prova insufficiente al centro della difesa. Ancora lontano dalla miglior condizione.

Sule 5.5 - Prova incolore per il difensore, in particolare nella ripresa. Preferito ad Hummels non lascia il segno.

Alaba 6 - Spinge con continuità nella prima parte anche nei momenti più complicati, ma non basta. Suo l'assist per la clamorosa chance sprecata da Robben.

Sanches 6 - In mediana svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari, sfiora anche il gol.

Thiago Alcantara 5.5 - Discreto match per un'ora di gioco, poi anche lui va in tilt.

James Rodriguez 5 - Pomeriggio deludente per l'ex Real Madrid. Troppe giocate elementari, fatica a fare la differenza. (Dal 72' Wagner s.v. - Non marca la differenza)

Robben 5.5 - Spinge sulla fascia con alterne fortune, ma l'errore su assist di Alaba è clamoroso. (Dal 52' Muller 5.5 - Nessun cambio di ritmo.)

Lewandowski 5.5 - Serata incolore. I movimenti ci sono, ma i palloni giocabili sono pochi in particolare nella ripresa.

Ribery 5.5 - Anche per lui è un match altalenante, manca i momenti chiave. (Dal 63' Gnabry 5.5 - L'esterno entra per dare qualità, ma non è serata.)