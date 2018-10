Le pagelle del Bayern - Gnabry con voglia, male Robben e Thiago

Risultato finale: AEK Atene-Bayern Monaco 0-2

Neuer 6 - Dalle sue parti transitano pochissimi palloni. Si ricorda solo un tiro di Ponce largo e un paio di traversoni. Serata tranquilla che più tranquilla non si può.

Kimmich 6 - Cerca di sovrapporsi su Robben, ma il giochino non riesce sempre come vorrebbe. Meno ficcante di altre volte.

Süle 6,5 - L'avversario odierno lascia parecchio a desiderare e quello che deve fare è restare concentrato fino al fischio finale. Qualche piccolo errore veniale.

Hummels 6,5 - Come il compagno di reparto, svolge il suo compito senza affanni e porta a casa una prestazione positiva.

Rafinha 7 - Si innervosisce in alcuni frangenti quando i compagni non sembrano avere la sua stessa voglia di andare a far male. Piazza un assist puntuale per il secondo gol di Lewandowski che chiude la contesa.

James Rodriguez 5 - Schierato da Kovac nei tre di centrocampo viene risucchiato dalle sabbie mobili del folto giallonero. Prestazione negativa per il colombiano. (Dal 62' Goretzka 5,5 - Qualche sprazzo in velocità, ma anche un gol fallito sul finale di match).

Javi Martinez 7 - Ha il merito enorme di stappare la partita. Un match che si stava facendo tremendamente complicato più per demeriti bavaresi che per meriti greci.

Thiago Alcantara 5 - Ne azzecca poche, pochissime. Sbaglia scelte e tocchi, sembra assente. Kovac lo tiene in campo per tutta la partita quasi per punizione.

Robben 5 - Un paio di sue solite accelerazioni e poco altro. Trova in Hult un avversario scomodo e non fa molto per destarsi dal torpore.

Lewandowski 6 - Gol a parte, prestazione scadente anche quella del polacco. Perde i duelli fisici con gli avversari e sembra molle nel tenere palla. La firma sul tabellino c'è, tutto il resto no. (Dall'83' Sandro Wagner sv).

Gnabry 6,5 - Tiene vivo l'attacco del Bayern fin dai primi minuti. È quello con più voglia e anche con più idee. Meriterebbe il gol, che però non arriva anche per sue imprecisioni al momento di calciare. (Dal 74' Müller 6 - Ultima fetta di gara in relax).