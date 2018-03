Le pagelle del Bayern Monaco - Wagner non basta, male Bernat

Risultato finale: Lipsia-Bayern Monaco 2-1

Ulerich 6 - Incolpevole sui gol incassati.

Kimmich 6 - Spinge con continuità in avanti, ma non sempre viene assecondato nei suoi movimenti. (Dal 79’ Rafinha SV.)

Sule 6 - Si rende protagonista di un ottimo recupero in extremis nel primo tempo, salvando il pallone sulla linea, ma non basta per evitare la sconfitta.

Hummels 5 - Si lascia sfuggire Werner nell’occasione del gol che deciderà l’incontro. Prova a farsi perdonare in proiezione offensiva, ma la mira non è quella dei giorni migliori.

Alaba 5 - Partita sicuramente al di sotto delle sue possibilità.

Rudy 5.5 - Primo tempo più che positivo in pressing sui portatori di palla del Lipsia, cala molto nella ripresa, lasciando più spazio agli avversari.

Vidal 5.5 - S’inserisce con continuità a fari spenti provando a creare scompiglio in area avversaria, ma la precisione non è quella dei giorni migliori.

Muller 5 - Gli manca la brillantezza di sempre quando raccoglie palla e prova ad inserirsi fra le maglie dei difensori avversari.

Rodriguez 6 - Serve a Wagner un cioccolatino già scartato nell’occasione che porta al gol del momentaneo 1-0. E’ quello che convince di più nel terzetto alle spalle di Wagner. (Dal 72’ Lewandowski 5.5 - Il suo ingresso non porta gli effetti sperati).

Bernat 5 - Non incide come gli viene chiesto dal suo allenatore, che lo richiama in panchina a ripresa inoltrata. (Dal 61’ Ribery 6 - Prova a scuotere i suoi compagni, ma non ottiene grossi risultati)

Wagner 6 - Trasforma in rete uno dei pochi pallini che capitano dalle sue parti questa sera.